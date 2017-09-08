Мексика объявила посла Северной Кореи персоной нон грата

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил посла Северной Кореи в этой стране Ким Хьенг Гила персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию Мексики в течение 72 часов. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Expansion со ссылкой на МИД страны.

Как отмечается, это было сделано в качестве знака протеста против северокорейской ядерной программы. «Программа означает откровенное нарушение норм международного права и представляет собой серьезную угрозу для стран Азии и всего мира», — сообщает ведомство.

КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн, пишет lenta.ru