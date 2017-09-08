В Подмосковье стена заброшенного кинотеатра обрушилась на людей

В подмосковной Балашихе по меньшей мере семь человек пострадали после того, как стена заброшенного кинотеатра "Союз" почти полностью обрушилась на стоявшие неподалеку торговые ряды. Среди пострадавших один ребенок, погибших нет.

"Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз" на улице Фадеева. Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", - цитирует агентство РИА Новости источник в администрации городского округа.

В МЧС сообщают о семи пострадавших. Источник РИА Новости говорит о десятерых. В правительстве Московской области говорят, что в центральную больницу Балашихи поступило пять человек, включая ребенка. Один из обратившихся за помощью уже отпущен домой, сообщает ВВС.

В социальных сетях появились сообщения о гибели в результате инцидента одного человека, но ни МЧС, ни источники информагентств эту информацию не подтверждают.

Стена кинотеатра обрушилась на площади 50 квадратных метров. Завалы разбирают 42 человека.

Как рассказал агентству Интерфаксу источник в службе технического надзора региона, в здании заброшенного кинотеатра проводились работы по реконструкции, возможно незаконно.

"Здание находилось на реконструкции, внутри проводились ремонтно-восстановительные работы. Предварительно, строители могли отступить от технологии и недостаточно укрепить конструкцию, недооценив ее ветхость, либо сэкономив", - сказал источник.

Также он утверждает, что разрешение на работы давать не имели права из-за аварийного состояния театра.