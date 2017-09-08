Власти Лос-Анджелеса выплатят 6,5 миллиона велосипедисту, угодившему в дорожную яму

Городской совет Лос-Анджелеса постановил выплатить 6,5 миллиона долларов компенсации велосипедисту, который угодил в дорожную выбоину на одной из городских улиц и получил серьезные травмы. Инцидент произошел еще в 2015 году, однако его расследование завершилось только сейчас, сообщает LA Daily News.

В результате аварии Питер Годефрой получил тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы по всему телу.

Адвокаты пострадавшего заявили, что плохое уличное освещение и некачественные дороги сделали выбоину "скрытой ловушкой для велосипедистов", а в задачу города входило заделать яму или как минимум предупредить местных жителей об опасности, пишет vesti.ru

Проблема с дорожными ямами актуальна и для других городов США. Ранее сообщалось, что в воронку посреди улицы угодил житель Нью-Йорка.