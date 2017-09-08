Компьютер расшифровал записку "одержимой дьяволом" монахини XVII века

Ученые при помощи специальной компьютерной программы смогли прочитать зашифрованное письмо, написанное в 1676 году монахиней одного из итальянских монастырей, в которую, как верили, вселился дьявол. Оказалось, что послание было написано при помощи букв разных алфавитов.

Автором послания была сестра Мария Крочифисса делла Консеционе, которая жила в бенедиктинском монастыре Пальма ди Монтекьяро. В 1676 году она проснулась утром со следами чернил на руках и обнаружила перед собой зашифрованное письмо. Сестра Мария объяснила другим монахиням, что письмо было написано под влиянием вселившегося в нее сатаны.

Ни сама женщина, ни другие обитатели монастыря так и не смогли пояснить смысл написанных слов. Этого не удавалось никому на протяжении последующих поколений, а все это время письмо оставалось выставленным в монастыре.

В наши дни взяться за расшифровку письма решила группа специалистов из научного центра Ludum на Сицилии. С этой целью специалисты использовали программу для дешифровки текстов, которую они нашли в так называемом "Темном Интернете", или DarkWeb – части Интернета, которая недоступна с помощью обычных браузеров или поисковых систем, пишет vesti.ru

Ученые предположили, что письмо было написано сестрой Марией с использованием букв из целого ряда языков, которые та, как достаточно образованная женщина, знала. В данной связи в программу загрузили алфавиты из латыни, древнегреческого и современного греческого языков, езидского языка и так далее.

В итоге лингвистам удалось расшифровать пятнадцать строчек письма и понять, что речь в нем идет о взаимоотношениях между людьми, богом и сатаной. Текст послания при этом не очень связный. Это может объясняться той причиной, что сестра Мария не была одержима дьяволом, а скорее страдала от шизофрении или биполярного расстройства.

В послании бог-отец, Иисус и Святой дух сравниваются с "мертвым грузом". Также там утверждается, что бог был изобретен человеком, и что "эта система не работает".