Вспышки на Солнце сжигают поле Земли

Выброс массы от вспышки на Солнце класса X9.3 достиг нашей планеты раньше ожидаемого срока, и в настоящее время "сжигает" линии поля Земли.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института Академии наук.

Там сообщили, что облако плазмы от светила пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. По мнению ученых, это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем планировалось.

По данным лаборатории направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, работающего в 1 миллионе километров от Земли и первым встретившего солнечный удар, является неблагоприятным для нашей планеты — поле направлено противоположно земному, и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли.

Вспышка произошла 7 сентября. По некоторым данным, ее скорость составляет 1000 километров в секунду. Это означает, что помимо ударного воздействия на магнитное поле Земли, нашу планету ожидает погружение на 1-2 суток в раскаленное вещество, которое еще вчера было частью атмосферы Солнца.

6 сентября была зарегистрирована рекордная по силе вспышка на Солнце, которая стала самой мощной за последние 12 лет.

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