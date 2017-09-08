Мужчина катал жену на капоте по оживленной трассе. Видео

На одной из трасс китайского города Сяньян в провинции Шэньси засняли водителя, который вез свою жену на капоте. Пара поругалась, и женщина отказалась садиться в машину. Отчаянный автомобилист был задержан, сообщает UPI.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как китаянка невозмутимо сидит на капоте автомобиля, пока та едет по оживленной дороге, пишет vesti.ru

Вскоре водитель был остановлен и задержан полицейскими. Ему выписали штраф. В результате инцидента никто не пострадал.