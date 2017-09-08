Женщина поила посетителей Burning Man грудным молоком

Посетительница масштабного развлекательного фестиваля Burning Man, который состоялся в американской пустыне Блэк-Рок, штат Невада, поила посетителей своим грудным молоком. Мики Аграваль говорила, что люди пили ее молоко, чтобы побороть похмелье, а также добавляли его в кофе, сообщает UPI.

"Я позволяла "доить" себя каждые три часа. Часть молока я пожертвовала местной точке, где разливали кофе. У клиентов была возможность заказать кофе с обычным, соевым или грудным молоком", — рассказала Аграваль.

Аграваль заявила, что и сама пробовала собственное молоко. "На вкус оно было, как подслащенное кокосовое молоко, мне понравилось", — заявила женщина. По ее подсчетом, она напоила собственным молоком около 40 человек, пишет vesti.ru

Фестиваль Burning Man традиционно проходит в невадской пустыне Блэк-Рок в конце августа-начале сентября.