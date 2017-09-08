Изменения климата уничтожат треть всех паразитов планеты к 2070 году

Американские исследователи сделали громкое заявление: к 2070 году на нашей планете исчезнет около трети всех паразитов. Виной тому станут климатические изменения. Это повлечёт сдвиг многих (если не всех) экосистем на Земле.

Напомним, что паразиты – это весьма разнообразная группа организмов, которые используют хозяина (человека или животное) в качестве источника питания и среды обитания. Круглые черви, клещи, вши и блохи, грибы и многие другие вредители играют важную роль в экосистемах, поскольку помогают природе контролировать популяции животных и сохранять энергию, которая переносится по пищевым цепям.

Многие паразиты имеют довольно сложные жизненные циклы, которые включают прохождение через различных хозяев. По словам куратора Национальной коллекции паразитов США в Национальном музее Смитсоновского института естествознания Анны Филлипс (Anna Phillips), разнообразие паразитов можно считать признаком здоровой экосистемы.

Самая катастрофическая модель показала, что к 2070 году видовое разнообразие паразитов на нашей планете сократится на треть. Самые оптимистичные модели спрогнозировали потерю около 10% паразитов.

Наибольшая угроза нависнет над клещами и блохами, а вот некоторые типы паразитов (например, вши), напротив, могут распространиться ещё больше, пишет vesti.ru.

По словам Карлсона, даже в самом лучшем случае – если изменение климата замедлится – серьёзные экосистемные изменения всё равно будут неизбежны. Исчезновение паразитов ускорит потерю многих непаразитарных видов животных, что пошатнёт экосистемы.

Добавим, что ранее была озвучена и другая печальная статистика: две трети диких животных планеты могут исчезнуть к 2020 году.

Более того, сотни видов птиц сегодня находятся на грани вымирания, но экологи об этом даже не знают. Также огромная угроза уже нависла над леопардами, пчёлами, панголинами, лемурами, жирафами и многими другими животными.