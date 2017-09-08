Персональная новостная лента Google стала доступна по всему миру

В декабре 2016 года компания Google представила "умную" ленту новостей, содержимое которой формируется с учетом личных предпочтений пользователей. Функция, которая до недавнего времени была доступна только в США, теперь включена пользователям со всего мира.

Персональная новостная лента находится в главном приложении Google для Android, в том числе в Pixel Launcher. В скором времени она появится в iOS-версии программы, а также в настольной и мобильной версиях поисковика.

Новый сервис называется Google Feed ("Лента Google"). В "умную" ленту включены не только новости, но и музыка, фильмы, статьи и другой персонализированный контент, подобранный на основе истории поиска, текущего местоположения и данных из других онлайн-сервисов Google, включая почту, пишет vesti.ru

Релевантная информация отображается на главном экране в виде карточек: видео с YouTube, отвечающее интересам пользователя, события из мира спорта, новая музыка, новости и так далее. "Например, если вы фотограф-энтузиаст, а фитнесом интересуетесь поверхностно, то советы по занятиям йогой будут появляться в вашей ленте достаточно редко", — сказали в Google.

Смарт-ленту можно еще больше настроить под себя, нажимая на кнопку Follow ("Подписаться") под интересующими персоналиями и публикациями на тему спорта, путешествий, хобби, кино, музыки и так далее. Эта кнопка показывается рядом с запросами, введенными в поисковую строку.