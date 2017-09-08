В декабре 2016 года компания Google представила "умную" ленту новостей, содержимое которой формируется с учетом личных предпочтений пользователей. Функция, которая до недавнего времени была доступна только в США, теперь включена пользователям со всего мира.
Персональная новостная лента находится в главном приложении Google для Android, в том числе в Pixel Launcher. В скором времени она появится в iOS-версии программы, а также в настольной и мобильной версиях поисковика.
Новый сервис называется Google Feed ("Лента Google"). В "умную" ленту включены не только новости, но и музыка, фильмы, статьи и другой персонализированный контент, подобранный на основе истории поиска, текущего местоположения и данных из других онлайн-сервисов Google, включая почту, пишет vesti.ru
Релевантная информация отображается на главном экране в виде карточек: видео с YouTube, отвечающее интересам пользователя, события из мира спорта, новая музыка, новости и так далее. "Например, если вы фотограф-энтузиаст, а фитнесом интересуетесь поверхностно, то советы по занятиям йогой будут появляться в вашей ленте достаточно редко", — сказали в Google.
Смарт-ленту можно еще больше настроить под себя, нажимая на кнопку Follow ("Подписаться") под интересующими персоналиями и публикациями на тему спорта, путешествий, хобби, кино, музыки и так далее. Эта кнопка показывается рядом с запросами, введенными в поисковую строку.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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авторы DW