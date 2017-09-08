Названо самое опасное туристическое направление в мире

Колумбия заняла последнее место в списке стран мира по безопасности для туристов. Об этом сообщил сайт британской газеты The Independent со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума. Всего в списке 136 стран.

По данным The Independent Колумбия заняла последнее место из-за многочисленных бандитских группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков, ограблениями и похищениями людей.

Кроме того в крупных городах страны постоянно происходят террористические акты.

135-е место занял Йемен, где в 2011 году произошла революция, а с 2014 года идёт вооруженный конфликт между шиитской группировкой "Ансар Аллах" и правительственными силами. В марте 2015 года участие в войне приняла коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией на стороне правительства Йемена.

Большая часть населения этой бедной арабской страны на фоне длительного конфликта страдает от недостатка предметов первой необходимости, таких как еда, вода, и медикаменты.

Следующие места с конца занимают Сальвадор, Пакистан и Нигерия.

Украина оказалась на 10-м месте с конца (127-е место), а Россия на 109-м месте.

Первые же места по уровню безопасности заняли такие страны как Финляндия (1-е место), Объединённые Арабские Эмираты (2-е место) и Исландия (3-е место), пишет vesti.ru