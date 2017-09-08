Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга

На юго-востоке Москвы легковой автомобиль Toyota с женщиной и ребенком упал с четвертого этажа парковки.

Как сообщили в экстренных службах столицы, по неустановленной пока причине машина пробила ограждение и рухнула вниз с высоты четвертого этажа. ЧП произошло по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 15, строение 2.

Известно, что у женщины сломана рука, ребенок не пострадал. В настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются, пишет vesti.ru