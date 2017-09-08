Из парижской "однушки" освободили 130 котов

В Париже полицейские обнаружили в однокомнатной квартире площадью 25 квадратных метров, в которой жила 60-летняя женщина, 130 котов. Животные в итоге отправились в приют, а их хозяйка – в психиатрическую больницу.

Изначально стражам порядка поступил звонок от соседей женщины по дому в парижском районе Монпарнас, которые заметили, как та швыряет об окно котенка в своей квартире на третьем этаже, сообщает Le Parisien.

Приехавшие правоохранители застали в тесной квартире жуткое зрелище. Повсюду были кошки, а вся мебель внутри состояла из грязного матраса, холодильника и двух кошачьих лотков.

Весь пол был покрыт кошачьими фекалиями, и нигде не было ни грамма еды. Сама хозяйка была босой и одетой в лохмотья, пишет vesti.ru

Для помощи животным полицейские вызвали представителей одной из зоозащитных организаций. Активистам понадобилось четыре дня, чтобы переловить всех котов, найти для них достаточное количество клеток-переносок и развезти по приютам.

Котенок, которого хозяйка швыряла в оконное стекло, к сожалению, умер от травм в ветеринарной клинике. Женщину арестовали по обвинению в жестоком отношении к животным, после чего направили для психиатрического освидетельствования в соответствующее медицинское учреждение.