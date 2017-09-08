Исследователи продолжают изучать Антарктиду, которая хранит ещё немало тайн. Например, не так давно здесь были обнаружены образцы древнейшего льда возрастом 2,7 миллиона лет. Кроме того, изучение антарктических озёр помогло раскрыть секрет происхождения вирусов.
Новое открытие сделала команда из Австралийского национального университета. Её исследование показало, что под ледниками Антарктиды в тёплых пещерах могут обитать растения и животные.
Работа велась на самом южном острове планеты – острове Росса. На нём располагается действующий вулкан (тоже самый южный на Земле) под названием Эребус. А вблизи этого вулкана под действием пара образовались обширные пещерные системы.
"Внутри пещер бывает действительно тепло – до 25 градусов по Цельсию. Вы можете носить футболку там, и вам будет довольно комфортно. Рядом с пещерными "ртами" много света, и часть его просачивается вглубь некоторых пещер, отчего верхний слой льда в них становится совсем тонким", — рассказывает Фрейзер.
Большая часть ДНК, обнаруженная её командой, принадлежит растениям и животным, которые ранее находили и в других частях Антарктиды. Однако несколько фрагментов ДНК учёным оказались не знакомы: их просто не удалось идентифицировать. Специалисты полагают, что эта ДНК может принадлежать ранее неизвестным животным и растениям.
Теперь всё внимание исследователей будет сосредоточено на поиске самих носителей ДНК. "Следующие шаги состоят в том, чтобы более внимательно изучить пещеры и найти живые организмы. Если они существуют, это открывает дверь в захватывающий новый мир", — отмечает соавтор работы Лори Коннелл (Laurie Connell) из Университета Мэна (США).
Такая перспектива кажется вполне реальной, поскольку ранее в антарктических вулканических пещерах были найдены разнообразные бактериальные и грибные сообщества. Поэтому вполне может быть, что и более сложные формы жизни обосновались в тех же пещерах, добавляет ещё один автор работы профессор Крейг Кэри (Craig Cary) из Университета Вайкато (Новая Зеландия).
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авторы DW