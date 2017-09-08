Десять граждан Молдовы оказались заблокированными на острове из-за урагана "Ирма"

Пострадали в результате урагана "Ирма" и наши соотечественники, которые работают на острове Святого Варфоломея в Карибском море. Десять мужчин из Молдовы оказались изолированными от мира. На острове нет электричества, а также не хватает продовольствия.

Нашим соотечественникам удалось связаться с родственниками. Настроить телефонную связь они смогли лишь забравшись на гору. Мужчины рассказали своим близким, что в результате стихии пострадали многие здания и автомобили.



"Ураган разрушил всё на своём пути. Каждый третий дом остался без крыши, а на улицах полно перевёрнутых машин. Даже самолёт был разломан на две части", - сказала сестра молдаванина, оставшегося на острове, Алена Голубенко.



Родственники изолированных на острове мужчин переживают, что те вскоре останутся без связи и продовольствия.



Французские власти пытаются эвакуировать пострадавших. Однако операция затруднена.



"Чрезвычайное положение ещё не отменили. До субботы стихия может нагрянуть вновь. Им вроде до понедельника запрещено выходить из дома", - добавила сестра молдаванина, оставшегося на острове Алена Голубенко.



Наши соотечественники работают на острове строителями.



