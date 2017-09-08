РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вероятно получение премии.

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