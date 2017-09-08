Ученые обнаружили пластиковые волокна в воде 12 стран

Ученые Нью-йоркского и Миннесотского университетов исследовали образцы питьевой воды в 12 странах мира и обнаружили в водопроводной воде пластиковые волокна.

Самый высокий показатель заражения, 94%, обнаружен в США.

В списке также Ливан, Индия, Индонезия и Гватемала.

Европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию, имеют низкий уровень загрязнения, однако он все же составляет 72%. Среднее число волокон, обнаруженных в каждом образце воды, объемом 500 мл, составляло от 4.8 в США до 1.9 в Европе, сообщает zik.ua

Новые исследования указывают на повсеместное глобальное микропластическое загрязнене среды. Предыдущая работа была сосредоточена, главным образом, в загрязнении океанов. В ней говорилось о том, что люди потребляют микропластик через зараженные морепродукты.

Отдельное небольшое исследование, проводившееся в Республике Ирландия и обнародованное в июне, также нашло микропластическое загрязнение в нескольких образцах водопроводной воды и скважин. «Мы не знаем, как это влияет на здоровье, поэтому должны придерживаться принципа осторожности и приложить достаточных усилий к тому, чтобы выяснить, насколько реальны риски», – заявила д-р Энн Мари Махон с Институте технологии + Голуэй-Майо.

Как микропластики попадают в питьевую воду, сегодня остается тайной, однако атмосфера – один очевидный источник загрязнения.

Ежегодно производится почти 300 млн тонн пластика, и лишь 20% его перерабатывается или сжигается, большая ее часть загрязняет воздух, сушу и моря.