Появились фотографии новейшего устройства Apple

В преддверии масштабной презентации Apple в социальных сетях стали появляться фотографии HomePod, которую тестируют в реальных условиях. Эксперты утверждают, что некоторые инсайдеры уже получили колонки в личное распоряжение.

Пост с фотографией HomePod на кухонном столе опубликовал владелец аккаунта в "Инстаграме" с ником themrlinc. Запись отмечена геолокацией в Шанхае, Китай.

Кроме того, на снимке видно зарядное устройство для умной колонки. Пользователи Сети предположили, что фото было опубликовано сотрудником, который имеет отношение к реализации гаджетов Apple.

Затем пользователь "Твиттера" Бенедикт Эванс опубликовал скриншот, показывающий, что HomePod появилась в "Центре управлений" его iPhone. Эта запись говорит о том, что один из сотрудников Apple тестирует колонку у себя дома.

Колонка HomePod оснащена процессором A8, который используется в iPhone, встроенным сабвуфером и шестью микрофонами для управления. Благодаря интегрированному голосовому ассистенту Siri колонка сможет отвечать на вопросы и рассказывать новости, а поддержка сервиса Apple Music позволит превратить HomePod в домашний музыкальный центр.

Устройство будет доступно в двух расцветках: чёрной и белой. К концу 2017-го колонка появится в США, Великобритании и Австралии, а в 2018-м — на остальной части земного шара. Цена HomePod составит 349 долларов, пишет life.ru