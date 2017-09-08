В Мексике после землетрясения в небе появились странные зелёные вспышки. ВИДЕО

После случившегося жители Мексики обратили внимание, что на небе стали появляться яркие вспышки синего и зелёного цветов. Одному из пользователей "Твиттера" удалось заснять причудливое явление на камеру.

Одни учёные пока не могут точно сказать, чем вызваны световые вспышки, в то время как некоторые предположили, что это всего лишь свет от прожекторов.

Однако в научной статье, опубликованной Seismological Research Letters, говорится, что вспыхивающие огни вызваны сильно заряженными атомами, которые ионизируют воздух и образуют светоизлучающую плазму.

В результате землетрясения, мощность которого оценили в 8,4 балла, погибло 15 человек.