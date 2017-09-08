Международный астрономический союз утвердил названия объектов, обнаруженных на поверхности Плутона миссией New Horizons в 2015 году. Одним из самых крупных объектов является равнина, получившая название в честь первого искусственного спутника Земли.
Равнина Спутника была обнаружена на поверхности Плутона 15 июля 2015 года, её размеры составляют 1050 на 800 км, пишет life.ruhttps://life.ru
Наряду с равниной Спутника (Sputnik Planitia) в список официально утверждённых названий объектов на поверхности планеты вошли Борозда Вергилия, котловина Адливуна и Борозда Слейпнира.
Некоторые из ранее обнаруженных объектов получили название за вполне конкретные заслуги. Например, обширная область на поверхности была названа Землёй Хаябусы в честь японского космического аппарата "Хаябуса", доставившего первый образец грунта с астероида Итокава, кратер Эллиота назван так в честь учёного Джеймса Эллиота, открывшего атмосферу Плутона.
Область Томбо получила своё название в честь астронома Клайда Томбо, который обнаружил Плутон в 1930 году.
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авторы DW