На Плутоне появилась равнина Спутника

Международный астрономический союз утвердил названия объектов, обнаруженных на поверхности Плутона миссией New Horizons в 2015 году. Одним из самых крупных объектов является равнина, получившая название в честь первого искусственного спутника Земли.

Равнина Спутника была обнаружена на поверхности Плутона 15 июля 2015 года, её размеры составляют 1050 на 800 км, пишет life.ruhttps://life.ru

Наряду с равниной Спутника (Sputnik Planitia) в список официально утверждённых названий объектов на поверхности планеты вошли Борозда Вергилия, котловина Адливуна и Борозда Слейпнира.

Некоторые из ранее обнаруженных объектов получили название за вполне конкретные заслуги. Например, обширная область на поверхности была названа Землёй Хаябусы в честь японского космического аппарата "Хаябуса", доставившего первый образец грунта с астероида Итокава, кратер Эллиота назван так в честь учёного Джеймса Эллиота, открывшего атмосферу Плутона.

Область Томбо получила своё название в честь астронома Клайда Томбо, который обнаружил Плутон в 1930 году.