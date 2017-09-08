На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря. Солнечная активность продлится до 18:00.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН) зафиксировали на Земле четырёхбалльную магнитную бурю по пятибалльной шкале. Сила события примерно в десять раз большая, чем предсказывалось, — отмечают эксперты.

Мощнейшая магнитная буря вызвана активностью Солнца 6–8 сентября.

Природное явление может вызвать сбои в напряжении энергосистем, проблемы с навигацией, а также неполадки с определением ориентации у космических аппаратов на низкой околоземной орбите, пишет life.ru

Ранее сообщалось, что солнечная вспышка, произошедшая в среду, стала мощнейшей с 2005 года, то есть за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3.