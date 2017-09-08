Собачка-робот будет вынюхивать пахучие ноги у японцев

Японская компания Next Technology изобрела робота в виде миниатюрной собаки, которая будет "обнюхивать" ноги хозяина и сигнализировать при наличии даже малейшего запаха. Робота назвали "Хана-чан", от японского слова "нос" и типичного обращения к молодой девушке.

Устройство будет реагировать лаем на относительно небольшой запах, а в случае сильного "аромата" вообще упадет с ног, сообщает South China Morning Post. В Японии, где при входе в каждое частное жилье традиционно полагается снимать обувь, дурной запах от ног может стать причиной серьезной потери лица.

По словам одного из сотрудников компании, за разработку такого устройства они взялись по запросу одного из клиентов, дочь которого часто жаловалась, что у отца пахнут ноги. Сам мужчина при этом нюхать себя стеснялся.