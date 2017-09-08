Последствия урагана "Ирма". ФОТО

Ураган "Ирма" достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

В результате удара урагана "Ирма", по последним данным, погибли 18 человек.

От стихии пострадали острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сент-Мартин и Британские Виргинские острова. В пятницу ураган дошел до Багамских островов, в выходные, вероятно, достигнет берегов Кубы (в северной части острова уже эвакуируют туристов) и американского штата Флорида.

Порывы ветра "Ирмы" достигают временами 250 километров в час, некоторые специалисты говорят, что волны могут подниматься на высоту до 6 метров, сообщает vesti.ru

Президент США Дональд Трамп уже предупредил, что "Ирма" может оказаться еще более разрушительным, чем ураган "Харви", который обрушился в конце августа на штаты Луизиана и Техас.

Эксперты говорят, что ураган "Ирма" – самый мощный из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений.