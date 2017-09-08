Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек

По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщают местные власти.

Как передает телеканал Televisa со ссылкой на губернатора штата Оахака Алехандро Мурата, число погибших в его штате составило 23 человека. "По предварительным данным, погибли 23 человека", — заявил губернатор в ходе телефонного интервью.

Кроме того, число погибших в штате Чьяпас возросло до семи человек. Об этом передает телеканал со ссылкой на министра гражданской обороны штата Луиса Мануэля Гарсию Морено. "Сообщается о трех погибших в Сан-Кристобале, двух в Вильяфлоресе, одном погибшем в Пихихьяпане и одном в Хикипиласе", — заявил Морено.

Ранее издание Excelsior‏ со ссылкой на губернатора штата Табаско Артуро Нуньеса сообщило о двух погибших детях, сообщает РИА Новости

Землетрясение магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 млд). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.







