Певица Pink празднует День рождения

38-й день рождения отмечает сегодня американская певица Пинк. Обладательница двух премий Грэмми стала известна в начале 2000-х. Популярность ей принес первый же - дебютный - альбом.

Селин Дион считает певицу, актрису и автора песен феноменальной, а Billboard назвал Pink лучшей поп-артисткой в период с 2000 по 2010 годы в рейтинге “Конечный Хит-парад Десятилетия”, пишет obozrevatel.com

За 17 лет карьеры Алиша Бет Мур (настоящее имя Pink) успела выпустить шесть альбомов, а ее песни стали хитами и саунд-треками к фильмам “Алиса в Зазеркалье”, “Ангелы Чарли” и т.д.