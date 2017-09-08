В Эрмитаже произошло возгорание: четыре кота в больнице

Сегодня в государственном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге произошло задымление в одном из помещений Зимнего дворца. На месте работали 18 пожарных расчетов, сообщает Интерфакс.

В результате инцидента потерпевших среди работников музея и посетителей нет, но пострадали четыре кота, которые числятся музейными мышеловами.

В Эрмитаже опровергли информацию, что животные погибли.

"По уточненным данным, кошки, находившиеся в подвале Эрмитажа в момент возгорания, получили дымовую интоксикацию. Четыре кошки госпитализированы", – сообщила пресс-служба Эрмитажа в Twitter.

Отмечается, что музейные коты Эрмитажа ведут свою историю с ХVIII века, когда императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", в котором приказала "сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей". А Екатерина Великая – основательница Эрмитажа – придала кошкам статус охранников картинных галерей, пишет korrespondent.net