Поклонники популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов" обнаружили определенную закономерность в смерти главных героев. Это дает, в свою очередь, возможность предполагать, какая участь постигнет других персонажей. Своими мыслями на этот счет пользователи поделились на сайте Reddit.
Так, Нед Старк в самом начале первого сезона отрубил голову одному из героев, в итоге сам умер такой же смертью. Уолдер Фрей дал приказ перерезать горло семье Старков, и самого его постигла та же участь. Оленна Тирелл отравила короля Джоффри и сама стала жертвой яда. Рамси Болтон скармливал людей своим псам, и был сожран ими сам.
Этот цепочка наводит на мысль, что "эффект бумеранга" может настигнуть и еще живых героев саги. Так, Дейенерис Таргариен казнила людей, сжигая их заживо. Однако обращенный ее антагонистом Королем Ночи дракон может уничтожить ее саму.
Касательно королевы Серсеи предположить довольно трудно, поскольку методы уничтожения противников у нее довольно разнообразные, пишет korrespondent.net
Комментарии
- Певица Pink празднует День рождения
- Фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получит сериал-приквел
- Роберт де Ниро восстановит разрушенный остров Барбуду
- Самые популярные музыкальные видео лета
- Шлем бога Локи спас жизнь девушке
- Эмилию Кларк из "Игры престолов" отправили бить в бубен на рынок
- Игру престолов нелегально просмотрели свыше миллиарда раз
- Определены лауреаты почетного "Оскара"
- Почтальоны отказались отдать Мадонне посылку, не узнав ее
- Новые "Звездные войны" лишились режиссера
- Озвучены приоритеты осенней сессии парламента
- Отмечается существенный прогресс в урегулировании приднестровского конфликта
- Павел Филип и Владимир Гройсман обсудили совместные проекты
- В 2018 году парламентские выборы пройдут по смешанной системе
- Восемь островов исчезли в Тихом океане
- Игорь Додон потребовал уволить замминистра обороны из-за отправки военных на Украину
- Маккейн выразил свое разочарование действиями Игоря Додона
- Игорь Додон: Развязать что-то в стране проще всего, а остановить сложно
- Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга
- Дорожные мошенники в Кишиневе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW