В Игре престолов обнаружили закономерность смерти героев

Поклонники популярного фэнтезийного сериала "Игра престолов" обнаружили определенную закономерность в смерти главных героев. Это дает, в свою очередь, возможность предполагать, какая участь постигнет других персонажей. Своими мыслями на этот счет пользователи поделились на сайте Reddit.

Так, Нед Старк в самом начале первого сезона отрубил голову одному из героев, в итоге сам умер такой же смертью. Уолдер Фрей дал приказ перерезать горло семье Старков, и самого его постигла та же участь. Оленна Тирелл отравила короля Джоффри и сама стала жертвой яда. Рамси Болтон скармливал людей своим псам, и был сожран ими сам.

Этот цепочка наводит на мысль, что "эффект бумеранга" может настигнуть и еще живых героев саги. Так, Дейенерис Таргариен казнила людей, сжигая их заживо. Однако обращенный ее антагонистом Королем Ночи дракон может уничтожить ее саму.

Касательно королевы Серсеи предположить довольно трудно, поскольку методы уничтожения противников у нее довольно разнообразные, пишет korrespondent.net