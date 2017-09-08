Появилось редкое видео столицы Северной Кореи

Сингапурский фотограф Арам Пэн получил редкую возможность снять с самолета на видео столицу Северной Кореи Пхеньян, передает The Mashable.

В видео показаны высокие яркие здания, зеленые газоны и, на фоне всего этого, странная пустынность столицы.

"Это редкая возможность для иностранца - получить разрешение на съемку Северной Кореи с самолета", - отметил Пэн в комментарии к видео.

Согласно информации издания Straits Times, съемка производилась фотографом еще в прошлом году, однако только сейчас он обнародовал ее в Сети, сообщает korrespondent.net