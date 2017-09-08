Восемь островов исчезли в Тихом океане

Из-за повышения уровня воды в Тихом океане исчезли, по крайней мере, восемь небольших островов. К такому выводу пришли австралийские ученые, пишет New Scientist.

Так, Патрик Нанн с коллегами из университета Sunshine Coast проанализировали спутниковые снимки и пообщались с местными жителями.

Внимание ученых привлек остров Понпеи – один из крупнейших атоллов Микронезии. Он окружен большим количеством мелких островов, часть из которых являются обитаемыми. Ученые пришли к выводу, как минимум восемь островов из окружения атолла Понпеи совсем недавно исчезли под водой.

По словам местных жителей, эти острова стали исчезать примерно сто лет назад, как минимум два из них были заселены, сообщает korrespondent.net

"Это первые места на Земле, подвергшихся действительно высоких темпов подъема уровня моря, поэтому их судьба дает важно понимание того, что может произойти. Но мы считаем, что есть большое разнообразие ответов – не каждый остров будет уходить под воду", – заявил океанолог Саймон Альберт.

Отмечается, что в среднем уровень мирового океана поднимается на 3 мм в год из-за глобального потепления, но в западной части Тихого океана он растет быстрее из-за циклических ветров.