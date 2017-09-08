Павел Филип и Владимир Гройсман обсудили совместные проекты

Молдова и Украина продолжат сотрудничество в области транспорта, что укрепит экономические связи между странами. Эту и многие другие темы премьер-министр Павел Филип обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом в Одессе, где состоялась вторая международная конференция “Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия”.

На брифинге после встречи с украинским коллегой Павел Филип говорил о многих совместных молдо-украинских проектах. В частности, о выполнении двусторонней повестке на текущий год.



По словам Павла Филипа, особое внимание нужно уделить качеству дорог, связывающих Одессу и Кишинёв, а также реабилитации участка железной дороги Бассарабяска-Березино. Эти проекты должны быть включены в стратегии по развитию транспорта обоих государств. Премьер также отметил, что совместный контрольный пункт „Кучучрган-Первомайск“ доказал свою эффективность как для простых граждан, так и для предприятий.



Украинский премьер Владимир Гройсман, в свою очередь, отметил важность региональных проектов и уточнил, что Украина уже приняла несколько решений по упрощению деятельности экономических агентов.



В то же время, премьеры Павел Филип и Владимир Гройсман подтвердили свою готовность и дальше обсуждать общие приоритетные проблемы в контексте внедрения Дорожной карты двустороннего развития на 2017 год, подписанную в начале этого года.



