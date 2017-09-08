"Прогресса добились рабочие группы, которые занимаются вопросами транспорта, телекоммуникаций и образования. Если в ближайшие недели сохранится такой же конструктивный настрой, какой мы видели сегодня, и если основные переговорщики будут наделены определенными полномочиями, я думаю, процесс урегулирования заметно ускорится", - сказал спецпредставитель ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм.

Вольф Дитрих Хайм прибыл в Молдову 6 сентября. Он встретился с замминистра иностранных дел Лилианом Дарием, вице-премьером по реинтеграции Георгием Бэланом, политическим представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым, а также с послами России, Украины, Евросоюза и США.