Пассажиры назвали авиакомпании стран СНГ с самым вкусным питанием на борту: первые две строчки ушли «Узбекистон Хаво Йуллари» и казахской «Эйр Астана».
Рейтинг составлен сервисом «Туту.ру» по данным опроса 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 года.
Первое место ушло перевозчику «Узбекистон Хаво Йуллари», пассажиры которого отмечают большие и к тому же очень сытные и вкусные порции. Импонирует пассажирам и то, что при перелете от шести часов на борту предлагают легкий завтрак в дополнение к основному питанию.
Питание авиакомпании «Эйр Астана» пассажиры сравнили с домашней едой, особенно отметив, что на выбор им предлагается много мяса. В меню перевозчика также есть блюда национальной кухни, вино и пиво.
Третье место занял единственный российский перевозчик «Алроса», вошедший в пятерку лучших по этому критерию. Пассажиры этой авиакомпании оценили наличие еды даже во время коротких рейсов. Кроме того, клиенты отметили выбор из трех блюд, добавив, что еда на борту вкусная, сообщает Моя Планета.
В пятерку также вошли «Эйр Молдова», пленившая пассажиров наличием молдавского вина, и белорусская «Белавиа», также предоставляющая питание на коротких рейсах.
«Аэрофлоту» отошло шестое место. Впрочем, многие пассажиры ставили питание этой компании в пример другим, отмечая, что нареканий к еде нет. Седьмое место ушло второму крупнейшему российскому перевозчику S7 Airlines. Российская Red Wings оказалась на 10-й строчке.
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авторы DW