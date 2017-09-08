Дело Андрея Брэгуцэ: уволен замглавы тюрьмы Прункул за невыполнение служебных обязанностей

Замглавы тюрьмы Прункул и глава медицинской службы тюрьмы №13 были уволены за невыполнение своих служебных обязанностей, а замглавы медслужбы 13-ой тюрьмы получил выговор за халатность.

Таковы итоги служебного расследования, проведенного департаментом пенитенциарных учреждений, которые провели по делу о смерти Андрея Брагуцы.

Напомним, что Брэгуцу задержали 15 августа за превышение скорости и движение по встречной полосе. Он не остановился по требованию инспекторов, и вынудил полицейских начать преследование.

По данным Генерального инспектората полиции, во время задержания он вел себя агрессивно и даже ударил одного из сотрудников. Такое поведение послужило основанием для обращения в суд и ареста на 30 суток с юридической формулировкой "насилие в отношении должностного лица". После смерти Брэгуцэ началось расследование.

Начальник отдела по борьбе с пытками Генпрокуратуры Ион Каракуян сообщал, что Брэгуцэ около полутора часов подвергался пыткам – сокамерники наносили удары по всем частям тела. Как уточнил Каракуян, потерпевший звал на помощь, но подозреваемые сотрудники правоохранительных органов лишь делали замечания заключенным и больше никак не отреагировали.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Брэгуцэ наступила в результате бронхопневмонии, продолжившей развиваться в тюремной камере, где он находился в общей сложности 252 часа.





