Полиция изъяла полтонны рыбы без документов о происхождении

Полтонны рыбы без документов о происхождении изъяли накануне в селе Григорьевка Каушанского района.

Полицейские остановили автомобиль, водитель которого объехал контрольно-пропускной пункт, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин. Он сказал, что везет рыбу из Тирасполя в Кишинев.

Общая стоимость товара - 15 тысяч леев.

Нарушителю грозит штраф в четыре с половиной тысячи леев.