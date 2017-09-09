Строительная компания хочет возвести многоэтажку вместо столичной общественной бани

На месте общественной бани по улице Григория Александреску могут возвести многоэтажку. Строительная компания уже приступила к демонтажу старого здания. Однако жители близлежащих домов этим недовольны.

Общественную баню по улице Григория Александреску открыли в начале 80-х годов. В конце 90-ых её приватизировали, но она продолжила работу. Здание давно не ремонтировали, но посетителей это не смущало. Их устраивала цена - 50 леев.

В августе этого года строительная компания получила разрешение на демонтаж бани. Теперь на её месте должны возвести многоэтажку. Однако жильцы близлежащих домов этого не одобряют.



В муниципальном Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений отмечают, что у строительной компании есть разрешение на снос здания. А возвести многоэтажку фирма сможет после получения соответствующих документов.



"Разрешение на снос дает право только на демонтаж здания, но ни в коем случае ни на строительство другого. К сожалению, у нас в Кишиневе было очень много случаев, когда строительные работы начинали без авторизации", - сказал замглавы управления архитектуры Алексей Цуркан.



В советские времена в Кишиневе было семь общественных бань.