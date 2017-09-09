Ремонт на мосту столичной улицы Михая Витязула: перекрыта одна полоса

На мосту на столичной улице Михая Витязула перекрыли одну полосу. Там планируется ремонт, и уже поставили ограничительные знаки.

Для транспорта отрыты три полосы.

Водители говорят, что участок стал опасным, так как крупнотоннажные грузовики при неосторожном маневре могут спровоцировать ДТП.

Когда на мосту начнется ремонт, и когда он закончится, пока не сообщается.





