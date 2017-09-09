По 200 долларов за каждое авто: раскрыта схема незаконного ввоза машин в Украину из ЕС

Больше 800 автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе, незаконно ввезли в Украину за последние два месяца.

Провозили все машины через одну таможню, сотрудники которой получали взятки - по 200 долларов за каждое авто.

На КПП устроили обыски, задержаны пять человек, у которых в общей сложности изъяли около 200 тысяч долларов наличными. Среди задержанных - руководитель подразделения Таможенной службы и двое инспекторов.

Название пропускного пункта пока держат в тайне.







