В Германии предложили вернуть Россию в G8

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер высказался за возврат России в "большую восьмерку" при определенных условиях.

"Лучше разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, чем о нем", – заявил он в интервью журналу Focus.

"Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации", – добавил Линднер.

Также он призвал к более последовательной линии в отношении России, сообщает korrespondent.net

"Если Россия будет и впредь провоцировать, то нужно будет прекратить строительство газопровода Nordstream", – сказал он.

Напомним, Россия была исключена из G8 на фоне украинского кризиса в 2014 году.

Также немецкие СМИ сообщают, что за две недели до выборов Германии СвДП сумела нарастить свой рейтинг. За партию Кристиана Линднера готовы проголосовать 9% немецких избирателей.