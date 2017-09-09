Грузовик врезался в поезд в России: пострадали 17 человек

Сегодня около российского города Нижневартовск пассажирский поезд на переезде столкнулся с грузовиком. Пострадали 17 человек, включая троих детей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из экстренных служб.

"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск – Адлер", – сказал источник.

В результате инцидента погибших нет, но пострадали 17 человек, из них трое детей. В больницы доставлены 14 человек, сообщает korrespondent.net

"Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии", – добавил источник