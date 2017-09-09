Взрыв в Киеве: эксперты оценили его мощность

В Киеве при взрыве автомобиля погиб доброволец АТО, гражданин Грузии Тимур Махаури. В результате происшествия ранения получили женщина и ребенок. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство"

Мощность взрывного устройства, которое сработало в автомобиле Toyota Camry в центре Киева составляла от 600 грамм до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Такую информацию озвучил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала 112.Украина.

"Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Из того, что можно сообщить, по предварительной информации экспертов, мощность взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Продолжаются все необходимые оперативно-следственные действия и выясняются обстоятельства", – сказал Шкиряк.

Он добавил, что место установки взрывчатки в автомобиле и ее вид пока выясняются, сообщает korrespondent.net

Кроме того, следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

"Отрабатываются все версии, которые возможны… Учитывая персону погибшего – он было непростым человека – сегодня делается все, чтобы установить все обстоятельства этого преступления. Это может быть, безусловно, и ФСБ, то есть российские спецслужбы, это может быть и заказное убийство, это может быть и личная неприязнь, и бизнес-криминальные разборки,. Надо дать возможность активно поработать оперативно-следственным группам, чтобы детально разобраться в этом резонансном притуплении", - сказал З.Шкиряк.

Он также не исключил, что одним из факторов убийства Тимура Махаури могло стать его участие в АТО на Донбассе.