С сегодняшнего дня в Украине подорожал алкоголь

С сегодняшнего дня, 9 сентября, в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о повышении минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, вследствие чего розничные цены на водку выросли на 14%.

Согласно документу, минимальные розничные цены на водку выросли на 9,77 гривен – до 79,55 грн/бутылка емкостью 0,5 л.

Размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков повышен таким образом:

- на водку и ликеро-водочные изделия – на 14-19,41%;

- виски, ром, джин – на 6,5-6,6%;

- коньяк (бренди) – на 12,3-29,1%;

- вина – на 7,1-13,3%.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,4%, или на 43,67 грн до 268,67 грн.

На коньяк "трехзвездочный" минимальные розничные цены, исходя из таких расчетов, составят 119,46 грн, "четырехзвездочный" – 129,03 грн и "пятизвездочный" – 138,5 за бутылку 0,5 литра.

Кроме того, минимальные цены на сидр, пери (без добавления спирта), напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 28,47 грн, пишет korrespondent.net