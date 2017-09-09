Во Флориде идет крупнейшая в истории эвакуация в связи с ураганом

В крупнейшем округе штата Флорида − Майами-Дейд объявлена самая масштабная в истории эвакуация из-за угрозы урагана Ирма.

По информации мэра Карлоса Хименеса, эвакуируют около 660 тысяч человек, сообщает korrespondent.net

"В данный момент обязательная эвакуация объявлена для людей, которые живут в автофургонах, а также для тех, кто находится в ряде районов округа. Всего она затрагивает порядка 660 тысяч человек. Это самая масштабная эвакуация в истории, которую я помню", − завил Хименес на пресс-конференции.





