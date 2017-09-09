Опубликовано видео работы экипажа танка Т-90

Минобороны РФ ко Дню танкиста опубликовало видео с работой экипажа танка Т-90.

"90-секундный ролик содержит кадры работы экипажа современного танка Т-90, который выполняет подготовку тяжелой машины к движению, вождение с преодолением различных препятствий и стрельбу из штатного орудия", — говорится в сообщении МО РФ.

На видео показана работа экипажа по погрузке боеприпасов и стрельбе из танкового орудия. С помощью установленных внутри танковой башни камер, на ролике показаны кадры работы автомата заряжания танка Т-90 и выстрелов 125-мм орудия, сообщает РИА Новости.