Минобороны РФ ко Дню танкиста опубликовало видео с работой экипажа танка Т-90.
"90-секундный ролик содержит кадры работы экипажа современного танка Т-90, который выполняет подготовку тяжелой машины к движению, вождение с преодолением различных препятствий и стрельбу из штатного орудия", — говорится в сообщении МО РФ.
На видео показана работа экипажа по погрузке боеприпасов и стрельбе из танкового орудия. С помощью установленных внутри танковой башни камер, на ролике показаны кадры работы автомата заряжания танка Т-90 и выстрелов 125-мм орудия, сообщает РИА Новости.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW