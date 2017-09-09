Новозеландский программист сделал 3D-копию своей дочери. ВИДЕО

Новозеландский программист Марк Сагар создал 3D-модель собственной дочери, которая может реагировать на запросы людей и даже играть на виртуальном фортепиано. Об этом пишет Bloomberg Business Week.

Сагар, который начинал карьеру с моделирования частей тела в медицинских целях, а позже преуспел в CGI-графике для таких фильмов, как "Кинг-Конг" и "Аватар", теперь пытается "очеловечить" искусственный интеллект, пишет издание.

"С тех пор, как мне было 20 с чем-то лет, я постоянно думал о том, может ли компьютер стать более умным, может ли заполучить сознание, — рассказывает он. — Мы хотим построить систему, которая не только учится для себя, но которая мотивирована учиться и взаимодействовать с миром. Поэтому я поставил эту сумасшедшую задачу — попытаться построить компьютерную модель человеческого сознания".

Именно эта идея легла в основу проекта BabyX, для создания которого Сагар использовал фотографии собственной на тот момент 18-месячной дочери. На ранних стадиях проекта виртуальный ребенок, существующий только в компьютере, уже мог реагировать на действия людей, находящихся рядом.

Ребенку показывали карточки с простыми словами вроде "яблоко" или "мяч", и если девочка отвечала правильно, и ее хвалили, она радовалась, если ошибалась, и ее ругали, она расстраивалась, сообщает РИА Новости

С тех пор Сагар усовершенствовал свою модель: теперь она представляет собой не просто "плавающую голову", а полноценное тело, сидящее в кресле, и умеет играть на фортепиано. Причем, если ей становится скучно, она прекращает играть.

Издание отмечает, что за анимационным телом девочки скрывается подробная карта человеческого мозга. Сагар может одним нажатием мышки убрать ее лицо и показать, как на те же запросы реагируют ее "нейроны".

Сагар планирует и дальше совершенствовать ее версию. В частности, он сотрудничает с психологом-специалистом по маленьким детям Аннет Хендерсон. С ее помощью он собирается создать улучшенную поведенческую модель для виртуальной девочки.

Сагар считает, что его проект поможет понять человеческую природу.