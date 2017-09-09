ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.

Источник