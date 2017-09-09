Жертвами землетрясения в Мексике стали 58 человек. ФОТО

В аварийно-спасательной службе Мексики сообщили, что по последним данным в результате землетрясения погибли 58 человек, передает АР.

Отмечается, что наибольшее число жертв зафиксировано в штате Оахака, который больше других пострадал от землетрясения. Там погибли 45 человек. Еще десять погибших − в штате Чьяпас, трое − в штате Табаско.

Напомним, утром 8 сентября возле берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8.2. Ранее сообщалось о 32 жертвах.

После инцидента были зарегистрированы 330 афтершоков у берегов штата Чиапас. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет истории страны, сообщает korrespondent.net