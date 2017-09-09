В Одессе накрыли банду сутенеров, организовавших бордель

Сегодня около 6 часов утра в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст . 303 УК правоохранители пресекли деятельность преступной группы в составе четырех жителей Одесской области, которые занимались сутенерством и сводничеством.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

По данным ведомства, организатор снял квартиру в центре города, подыскал женщин, которые дали согласие оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение, разместив соответствующую рекламу в Интернете.

Организатор борделя подыскал еще трех человек, распределив обязанности между ними: один отвечал за охрану и перевозку проституток, администратор осуществляла прием на работу проституток, обеспечивала их прибытие на вызовы клиентов, а еще одна женщина совмещала проституцию и ведение бухгалтерии – собирала заработанные деньги у своих коллег и вела соответствующий учет, сообщает dumskaya.net.

«Организатором и участниками группы было введено строгое соблюдение правил и дисциплины среди проституток, в частности существовала система штрафов, постоянное запугивание и психологическое принуждение к занятию проституцией. 50% заработанных проститутками денег сутенеры забирали себе»,- говорится в сообщении ведомства.

Все члены преступной группы в настоящее время задержаны. Организатору ОПГ и администратору объявлено подозрение в совершении сутенерства. Избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время проведения санкционированных обысков обнаружили и изъяли: пистолет и револьвер травматического действия (без необходимых разрешений), компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны, а также копии документов сотрудниц конторы.

В ходе следственных действий задержали и допросили 6 женщин, которые были вовлечены в занятие проституцией.

Досудебное расследование продолжается.