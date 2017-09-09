Задержаны столичные чиновники за незаконное присвоение земель в центре Кишинева

До 6-ти лет тюрьмы грозит двум чиновникам мэрии и столичному предпринимателю. Вчера их поместили под стражу на 30-ть дней.

По данным следствия, они присвоили несколько участков в самых лакомых районах города - например, на бульварах Штефан чел Маре и Григоре Виеру, улицах Пушкина, Куза Водэ и Хынчешстком шоссе.

По делу проходят 9-ть человек, шесть были арестованы месяцем ранее. Среди них - сотрудник кадастра, новые владельцы участков, предприниматель, судебный исполнитель и даже бармен, пишет canal3.md.