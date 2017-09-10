Экс-глава МВД Гергий Папук попал в ДТП

Машина бывшего министра внутренних дел Георгия Папука фигурирует в расследовании ДТП, произошедшего накануне вечером в селе Паланка района Штефан Водэ. Там сбили велосипедиста. По данным полиции, в момент аварии за рулем находился сам Папук, однако свидетели говорят, что машину вела женщина.

ДТП произошло на центральной улице села Паланка. По информации полиции и свидетельству очевидцев, велосипедист выехал на проезжую часть, не убедившись, что она свободна: "Парень вышел со двора, был немного пьян. Автомобиль двигался на большой скорости и сбил его".

Поблизости от места происшествия находится продовольственный магазин. Его продавщица утверждает, что рулем автомобиля был не Георгий Папук: "Парень лежал посреди дороги, велосипед - у забора. Автомобиль был черного цвета, за рулем находилась женщина".



По словам работницы магазина, вслед за машиной экс-министра подъехали другие автомобили. Из них вышли люди и оказали помощь пострадавшему.



Сегодня с утра полицейские снова проводили опрос свидетелей. Показания совпадают лишь в том, что в автомобиле находились мужчина и женщина.



Как сообщил прокурор, который ведет дело, ДТП произошло, когда Георгий Папук возвращался из Украины. Экс-министр отказался сотрудничать со следствием и не сделал никаких заявлений.



21-летний велосипедист получил легкие травмы. Он живет в Паланке недавно, а в село переехал из Украины.



Гергий Папук возглавлял МВД с 2002 до 2009 года. После протестов 7 апреля его обвинили в служебной халатности в связи со смертью Валерию Бобока. Экс-министр заплатил штраф в 20 тысяч леев.