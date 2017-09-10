О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Экс-глава МВД Гергий Папук попал в ДТП
// фото: publika.md
14:11, 10 Sep 2017
просмотров 139 | комментариев 0

Машина бывшего министра внутренних дел Георгия Папука фигурирует в расследовании ДТП, произошедшего накануне вечером в селе Паланка района Штефан Водэ. Там сбили велосипедиста. По данным полиции, в момент аварии за рулем находился сам Папук, однако свидетели говорят, что машину вела женщина.

ДТП произошло на центральной улице села Паланка. По информации полиции и свидетельству очевидцев, велосипедист выехал на проезжую часть, не убедившись, что она свободна: "Парень вышел со двора, был немного пьян. Автомобиль двигался на большой скорости и сбил его".

Поблизости от места происшествия находится продовольственный магазин. Его продавщица утверждает, что рулем автомобиля был не Георгий Папук: "Парень лежал посреди дороги, велосипед - у забора. Автомобиль был черного цвета, за рулем находилась женщина".

По словам работницы магазина, вслед за машиной экс-министра подъехали другие автомобили. Из них вышли люди и оказали помощь пострадавшему.

Сегодня с утра полицейские снова проводили опрос свидетелей. Показания совпадают лишь в том, что в автомобиле находились мужчина и женщина. 

Как сообщил прокурор, который ведет дело, ДТП произошло, когда Георгий Папук возвращался из Украины. Экс-министр отказался сотрудничать со следствием и не сделал никаких заявлений. 

21-летний велосипедист получил легкие травмы. Он живет в Паланке недавно, а в село переехал из Украины. 

Гергий Папук возглавлял МВД с 2002 до 2009 года. После протестов 7 апреля его обвинили в служебной халатности в связи со смертью Валерию Бобока. Экс-министр заплатил штраф в 20 тысяч леев.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...