17-летний юноша попал под колеса машины, решив перейти дорогу в неположенном месте. ДТП случилось накануне вечером в столице на Старой Почте. Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Водитель, утверждает, что юноша появился на проезжей части неожиданно, так что наезда было не избежать. Мужчина говорит, что до инцидента парень был в компании друзей на автозаправке, расположенной по Петриканской улице.
Пострадавший - уроженец села Гиличены Теленештского района. Его друзья отрицают, что были вместе: „Нам по телефону сообщили, так как он наш приятель. Но мы не были вместе. Нам неизвестно, что произошло. Слышали, что его сбила машина, и он в тяжелом состоянии. Мы ищем сейчас его родителей. Пытаемся дозвониться” .
Как сообщила пресс-секретарь Института матери и ребенка Стелуца Андрей, юноша в коме и находится в отделении интенсивной терапии.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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авторы DW