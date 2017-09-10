В столице сбили 17-летнего юношу

17-летний юноша попал под колеса машины, решив перейти дорогу в неположенном месте. ДТП случилось накануне вечером в столице на Старой Почте. Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель, утверждает, что юноша появился на проезжей части неожиданно, так что наезда было не избежать. Мужчина говорит, что до инцидента парень был в компании друзей на автозаправке, расположенной по Петриканской улице.

Пострадавший - уроженец села Гиличены Теленештского района. Его друзья отрицают, что были вместе: „Нам по телефону сообщили, так как он наш приятель. Но мы не были вместе. Нам неизвестно, что произошло. Слышали, что его сбила машина, и он в тяжелом состоянии. Мы ищем сейчас его родителей. Пытаемся дозвониться” .



Как сообщила пресс-секретарь Института матери и ребенка Стелуца Андрей, юноша в коме и находится в отделении интенсивной терапии.



Полиция выясняет обстоятельства ДТП.