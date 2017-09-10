Тысячи человек ждут Михаила Саакашвили на украинско-польской границе

Несколько тысяч сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались на акции у границы Украины с Польшей в пункте пропуска "Краковец".

Организаторы акции из "Движения новых сил Михаила Саакашвили" заявили, что будут "спокойно ждать" возвращения политика, которого недавно лишили украинского гражданства.

В то же время, как сообщает корреспондент BBC, находящийся вместе с бывшим президентом Грузии в автобусе, который движется в сторону Украины, за несколько километров до границы Саакашвили объявил, что в связи с возможной провокацией на пункте пропуска "Краковец" он меняет свои первоначальные планы: границу он пересечет на поезде, который отправится из приграничного польского города Перемышль.

Как поясняет наш корреспондент, особенность этого поезда в том, что украинские пограничники проводят досмотр во время движения поезда - на участке между границей и Львовом.

Накануне бывший губернатор Одесской области объявил, что выезжает из Польши в направлении Украины, несмотря на обещание Киева не пустить Саакашвили в страну и изъять у него паспорт при попытке пересечь границу.

Во время акции в поддержку Саакашвили в воскресенье его сторонники выкрикивали оскорбления и нецензурные слова в адрес группы молодых людей в капюшонах, которых привезли к границе на автобусах.

В какой-то момент между ними и сторонниками Саакашвили начались словесные стычки. Полиция развела митингующих по разные стороны дороги - сейчас их разделяет цепочка из нескольких сотен полицейских.

Полиция устанавливает личность людей, у которых возни конфликт с лагерем Саакашвили.